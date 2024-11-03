Tuyển Sản xuất Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô CN11 - KCN Quế Võ III, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh., Quế Võ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế và đánh giá thiết bị cố định thử nghiệm.

Theo dõi WI kiểm tra sản phẩm mới và xác nhận sửa đổi

Xử lý các bất thường trong kiểm tra và liên lạc với các bộ phận khác nhau để phối hợp và giải quyết các vấn đề. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để sửa chữa và xử lý sản phẩm bị lỗi

Thực hiện các thay đổi kỹ thuật liên quan đến thử nghiệm (ECN).

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quen thuộc với các mạch điện tử và các sản phẩm điện tử khác nhau / quy trình thử nghiệm và kỹ thuật thử nghiệm.

Có khả năng phân tích dữ liệu FA mạnh mẽ và có thể trích xuất các điểm cải tiến để thúc đẩy cải tiến các quy trình liên quan.

Tại Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, Upto 25 triệu

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Lương, thưởng nghỉ lễ, tết theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin