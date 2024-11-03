Tuyển Sản xuất Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Sản xuất Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam)

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam)

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô CN11

- KCN Quế Võ III, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh., Quế Võ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế và đánh giá thiết bị cố định thử nghiệm.
Theo dõi WI kiểm tra sản phẩm mới và xác nhận sửa đổi
Xử lý các bất thường trong kiểm tra và liên lạc với các bộ phận khác nhau để phối hợp và giải quyết các vấn đề. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để sửa chữa và xử lý sản phẩm bị lỗi
Thực hiện các thay đổi kỹ thuật liên quan đến thử nghiệm (ECN).

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quen thuộc với các mạch điện tử và các sản phẩm điện tử khác nhau / quy trình thử nghiệm và kỹ thuật thử nghiệm.
Có khả năng phân tích dữ liệu FA mạnh mẽ và có thể trích xuất các điểm cải tiến để thúc đẩy cải tiến các quy trình liên quan.

Tại Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, Upto 25 triệu
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Lương, thưởng nghỉ lễ, tết theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam)

Công ty TNHH SuGa International (Việt Nam)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2301129716

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

