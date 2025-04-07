Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm CN Dốc Sặt, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh cho mảng nhôm tấm, nhôm cuộn trong nước và quốc tế.

Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống khách hàng trong và ngoài nước (đặc biệt là các nhà máy, công ty sản xuất, thương mại ngành nhôm).

Tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế để quảng bá sản phẩm, thương hiệu và tìm kiếm và khai thác các thị trường nước ngoài

Phối hợp với các bộ phận (sản xuất, logistics, kế toán...) để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và chi phí tối ưu.

Đàm phán hợp đồng ngoại thương; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất khẩu.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Phân công công việc, theo dõi hiệu quả làm việc, đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm cho nhân viên.

Phân tích thị trường, đối thủ, xu hướng giá nhôm và đề xuất các chính sách giá bán phù hợp.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tiếng Anh giao tiếp tốt, đặc biệt trong môi trường kinh doanh và đàm phán hợp đồng.

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, phân tích và xử lý tình huống tốt.

Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cơ bản theo năng lực từ 20 đến 30 triệu + thưởng doanh số/ KPIs.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cấp cao hơn.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và quốc tế (nếu cần).

Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, xăng xe, công cụ làm việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG

