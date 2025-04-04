Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH KUBOTA KASUI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường TS6, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa phù hợp với tiêu chí chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp, đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng.

Thực hiện các thủ tục mua hàng, lập kế hoạch mua hàng, đặt hàng và theo dõi tiến độ giao hàng.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhận hàng, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng và số lượng hàng hóa.

Quản lý hồ sơ, chứng từ mua hàng, cập nhật thông tin nhà cung cấp và giá cả.

Phân tích thị trường, tìm hiểu xu hướng giá cả và nguồn cung nguyên vật liệu, hàng hóa.

Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, giá cả và các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp.

Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình mua hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả và chi phí.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành tự động hóa.

Hiểu biết về thị trường nguyên vật liệu, hàng hóa trong ngành tự động hóa là một lợi thế.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH KUBOTA KASUI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUBOTA KASUI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.