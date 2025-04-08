Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm CN Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu Ban Giám đốc trong công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Xây dựng, rà soát và đề xuất điều chỉnh chức năng – nhiệm vụ của các phòng ban, đảm bảo hiệu quả vận hành.

Lập kế hoạch nhân sự hàng năm, dự báo nhu cầu nguồn lực, đề xuất phương án tuyển dụng, điều động, phát triển nhân sự chủ chốt và đội ngũ kế thừa.

Xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình về tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật, hợp đồng lao động và quan hệ lao động.

Tổ chức tuyển dụng, đào tạo định kỳ và đột xuất; triển khai các chương trình phát triển kỹ năng, lộ trình nghề nghiệp cho CBNV.

Tổ chức đánh giá năng lực, hiệu quả công việc định kỳ, làm cơ sở đề bạt, sắp xếp công việc, đào tạo và xét thưởng hằng năm.

Phối hợp triển khai các hoạt động thi đua – khen thưởng, gắn kết đội ngũ và nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Quản lý toàn bộ công tác hành chính: tài sản, thiết bị, cơ sở hạ tầng, mua sắm – cấp phát, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình vận hành hành chính; kiểm kê, bảo trì tài sản và báo cáo định kỳ.

Tham mưu các chính sách quản trị nội bộ, phối hợp các phòng ban đảm bảo hoạt động vận hành hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Văn phòng hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong môi trường sản xuất hoặc quy mô công ty lớn.

Kỹ năng quản lý nhóm tốt, có năng lực điều phối và tổ chức công việc hiệu quả.

Có trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên người Bắc Ninh hoặc Hà Nội khu vực Gia Lâm, Long Biên để thuận tiện cho việc đưa đón bằng xe công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lâu dài và đóng vai trò chiến lược trong tổ chức.

Xe đưa đón khu vực Gia Lâm, Long Biên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin