Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bóc tách khối lượng,

Lập bản vẽ biện pháp thi công, tiến độ thi công

Làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Lập hồ sơ dự thầu

Biết sử dụng phần mềm AutoCAD, vẽ, thiết kế... và các phần mềm liên quan khác.

Theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo

Làm việc tại văn phòng

Địa điểm làm việc: 195 đường 3/2, Phường 10, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT

Lương: Thỏa Thuận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật, bách khoa….

Kinh nghiệm: 1 năm

Chăm chỉ, chịu khó

giới tính: Nam

Độ tuổi: 20-35

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS Thì Được Hưởng Những Gì

Thường tháng 13.14

Thưởng Lễ, tết, sinh nhật, hiếu/hỉ, thâm niên

Các chế độ phép năm, lễ tết...theo quy định của pháp luật lao động

BHXH, BHYT, BHTN theo Luật bảo hiểm.

Báo hiểm PVI cá nhân vả người thân.

khám sức khỏe định kỳ

Du lịch hàng năm

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS

