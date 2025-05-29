Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 195 đường 3/2, Phường 10, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bóc tách khối lượng,
Lập bản vẽ biện pháp thi công, tiến độ thi công
Làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.
Lập hồ sơ dự thầu
Biết sử dụng phần mềm AutoCAD, vẽ, thiết kế... và các phần mềm liên quan khác.
Theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo
Làm việc tại văn phòng
Địa điểm làm việc: 195 đường 3/2, Phường 10, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Lương: Thỏa Thuận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật, bách khoa….
Kinh nghiệm: 1 năm
Chăm chỉ, chịu khó
giới tính: Nam
Độ tuổi: 20-35

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS Thì Được Hưởng Những Gì

Thường tháng 13.14
Thưởng Lễ, tết, sinh nhật, hiếu/hỉ, thâm niên
Các chế độ phép năm, lễ tết...theo quy định của pháp luật lao động
BHXH, BHYT, BHTN theo Luật bảo hiểm.
Báo hiểm PVI cá nhân vả người thân.
khám sức khỏe định kỳ
Du lịch hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 899/40 Bình Giã, Phường 10, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

