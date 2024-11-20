Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Keytech làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Hà Nam

Kỹ sư xây dựng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN :

- Lập và kiểm soát hồ sơ trình duyệt bản vẽ thi công, mẫu vật liệu,...

- Kiểm soát chất lượng toàn bộ vật tư đầu vào, theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đúng mẫu đã được phê duyệt, có danh mục quản lý biên bản nghiệm thu

- Cung cấp Hồ sơ chất lượng và hỗ trợ bộ phận QS công trình hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán với Chủ đầu tư/nhà thầu.

- Phối hợp bộ phận Giám sát thực hiện nghiệm thu nội bộ với nhà thầu, nghiệm thu công việc/giai đoạn/bàn giao với Tư vấn giám sát/Chủ đầu tư

- Kiểm tra các sai khác và thiếu thông tin thi công từ hồ sơ thiết kế thi công, chỉ dẫn của Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư

- Tiếp nhận, phối hợp bộ phận Giám sát xử lý và đóng các Báo cáo không phù hợp (NCR) từ Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư

- Lưu trữ hồ sơ liên quan đến chất lượng

- Lập hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư, hồ sơ thanh toán thầu phụ

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: từ 01 năm trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Làm việc tại các dự án Miền Bắc

Tại Công Ty Cổ Phần Keytech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thương lượng khi phỏng vấn

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Phép năm, lễ, Tết theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Keytech

