Tuyển Kỹ sư xây dựng Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nam:
- Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Huyện Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
•Báo thầu công trình, giám sát hiện trường
•Hỗ trợ phiên dịch thẩm duyệt tài liệu, tính toán công trình, đàm phán thiết kế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
•Tiếng trung nghe– nói – đọc – viết
•Có 2 năm kinh nghiệm
•Có kiến thức về xây dựng và kết cấu, các quy định có liên quan về nghiệm thu công trình
•Thành thạo word, excel, powerpoint, cad
Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
