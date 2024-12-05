Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- KCN Giang Điền, Huyện Quảng Điền
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
• Kiểm tra, báo cáo nghiệm xưởng trước ngày quy định
• Cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật
• Thường xuyên tuần tra xưởng để nắm bắt tình hình
• Tham gia các khóa đào tạo và các cuộc họp liên quan PCCC
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tiếng Trung 4 kỹ năng (không bắt buộc chứng chỉ)
Tin học văn phòng
Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 15 – 18 triệu
- Trợ cấp nhà ở, cơm trưa, thường chuyên cần,...
- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định.
- Xét tăng lương mỗi năm 1 lần
- Thưởng theo mức độ hoàn thành công việc và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp
Thứ 2 – thứ 7
Từ 7h30 – 16h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
