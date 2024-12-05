Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - KCN Giang Điền, Huyện Quảng Điền

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Kiểm tra, báo cáo nghiệm xưởng trước ngày quy định

• Cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật

• Thường xuyên tuần tra xưởng để nắm bắt tình hình

• Tham gia các khóa đào tạo và các cuộc họp liên quan PCCC

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tiếng Trung 4 kỹ năng (không bắt buộc chứng chỉ)

Tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 – 18 triệu

- Trợ cấp nhà ở, cơm trưa, thường chuyên cần,...

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định.

- Xét tăng lương mỗi năm 1 lần

- Thưởng theo mức độ hoàn thành công việc và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp

Thứ 2 – thứ 7

Từ 7h30 – 16h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

