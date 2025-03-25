Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25
- Đà Nẵng: Da Nang, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Số lượng: 30 kỹ sư Xây dựng (Hiện trường, Hồ sơ QS/QA/QC/shop, An toàn
lao động, Trắc đạc, Thư ký dự án, ….).
- Địa điểm làm việc: Bình Định, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh miền trung
Job Description
- Quản lý thi công, tổ chức triển khai giám sát thi công xây dựng dân dụng và hạ
tầng kỹ thuật tại dự án.
- Tổ chức, điều phối các nhà thầu phụ, tổ đội thi công Xây dựng và hạ tầng kỹ
thuật tại dự án.
- Thực hiện làm việc, phối kết hợp với đơn vị TVGS, Ban QLDA trong việc triển
khai thi công xây dựng.
- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25
