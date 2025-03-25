Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

- Số lượng: 30 kỹ sư Xây dựng (Hiện trường, Hồ sơ QS/QA/QC/shop, An toàn

lao động, Trắc đạc, Thư ký dự án, ….).

- Địa điểm làm việc: Bình Định, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh miền trung

Job Description

- Quản lý thi công, tổ chức triển khai giám sát thi công xây dựng dân dụng và hạ

tầng kỹ thuật tại dự án.

- Tổ chức, điều phối các nhà thầu phụ, tổ đội thi công Xây dựng và hạ tầng kỹ

thuật tại dự án.

- Thực hiện làm việc, phối kết hợp với đơn vị TVGS, Ban QLDA trong việc triển

khai thi công xây dựng.

- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận khi phỏng vấn