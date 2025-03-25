Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Da Nang, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Số lượng: 30 kỹ sư Xây dựng (Hiện trường, Hồ sơ QS/QA/QC/shop, An toàn
lao động, Trắc đạc, Thư ký dự án, ….).
- Địa điểm làm việc: Bình Định, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh miền trung
Job Description
- Quản lý thi công, tổ chức triển khai giám sát thi công xây dựng dân dụng và hạ
tầng kỹ thuật tại dự án.
- Tổ chức, điều phối các nhà thầu phụ, tổ đội thi công Xây dựng và hạ tầng kỹ
thuật tại dự án.
- Thực hiện làm việc, phối kết hợp với đơn vị TVGS, Ban QLDA trong việc triển
khai thi công xây dựng.
- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Job Requirement

Tại Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25

Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 89A Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

