Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 14 đường Nông Quốc Chấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sử dụng thành thạo phần mềm auto cad, lập bản vẽ shop drawing.
- Chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu, tiến độ thi công dự án của nhà thầu.
- Tổ chức, điều hành thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
- Lập mẫu biên bản nghiệm thu, tham gia nghiệm thu, lập hồ sơ các công việc của từng giai đoạn dự án.
- Mức lương cơ bản + thu nhập khoảng 15 triệu (nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành xây dựng, nội thất.
- Có 01 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án
- Phối hợp tốt giữa thiết kế
- dự toán trong giai đoạn chào thầu để có phương án chào thầu tối ưu nhất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn trực tiếp.
- Chính sách bảo hiểm, chế độ đãi ngộ và phúc theo quy định của nhà nước.
- Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33, Ngõ 58, Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

