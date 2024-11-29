Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Vũ Thư, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

KỸ SƯ THI CÔNG HIỆN TRƯỜNG

Đọc bản vẽ, triển khai thi công thành thạo;

Quản lý nhân lực vật tư, máy móc;

Địa chỉ các công trình: Địa bàn huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình;

Văn phòng có địa chỉ tại: Số 400, đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Tinh thần trách nhiệm, chịu khó;

Tốt nghiệm đại học chính quy: chuyên nghành xây dựng dân dụng – công nghiệp;

Sử dụng thành thạo các phần mềm Cad, Word, excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Định kỳ được xét duyệt tăng lương

Môi trường làm việc ổn định, thân thiện

Được đào tạo chuyên môn

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

Lương thưởng tháng 13, thưởng dự án

Tham quan du lịch hàng năm

Trợ cấp ăn uống, thi công xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH

