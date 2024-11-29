Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Vũ Thư, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

KỸ SƯ THI CÔNG HIỆN TRƯỜNG
Đọc bản vẽ, triển khai thi công thành thạo;
Quản lý nhân lực vật tư, máy móc;
Địa chỉ các công trình: Địa bàn huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình;
Văn phòng có địa chỉ tại: Số 400, đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tinh thần trách nhiệm, chịu khó;
Tốt nghiệm đại học chính quy: chuyên nghành xây dựng dân dụng – công nghiệp;
Sử dụng thành thạo các phần mềm Cad, Word, excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Định kỳ được xét duyệt tăng lương
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện
Được đào tạo chuyên môn
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
Lương thưởng tháng 13, thưởng dự án
Tham quan du lịch hàng năm
Trợ cấp ăn uống, thi công xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 400 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

