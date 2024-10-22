Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô D1 - 2, Đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam, Cần Đước

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Nhân viên vận hành và bảo trì máy làm lưỡi câu cá (có kinh nghiệm sử dụng máy tiện CNC, máy phay CNC gia công theo mẫu và theo bản vẽ).

- Biết hàn CO2, Hàn lazer, vận hành máy cơ, bán tự động

- Hoàn thành công việc đúng thời hạn được giao.

- Công ty có đào tạo.

- Công việc trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 23- 40

- Tốt nghiệp: Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học - Các chuyên ngành như Cơ khí chế tạo.

- Ưu tiên ứng viên có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vận hành tiện và phay CNC chuyên về khuôn mẫu ngành câu cá là một lợi thế.

- Kiến thức cơ bản về cơ khí khuôn mẫu.

- Năng động, chịu khó, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến.

- Đam mê công việc với máy móc và môi trường sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lên đến 14 triệu. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN (full lương). Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

