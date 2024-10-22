Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô D1
- 2, Đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam, Cần Đước
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Nhân viên vận hành và bảo trì máy làm lưỡi câu cá (có kinh nghiệm sử dụng máy tiện CNC, máy phay CNC gia công theo mẫu và theo bản vẽ).
- Biết hàn CO2, Hàn lazer, vận hành máy cơ, bán tự động
- Hoàn thành công việc đúng thời hạn được giao.
- Công ty có đào tạo.
- Công việc trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tuổi từ 23- 40
- Tốt nghiệp: Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học - Các chuyên ngành như Cơ khí chế tạo.
- Ưu tiên ứng viên có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vận hành tiện và phay CNC chuyên về khuôn mẫu ngành câu cá là một lợi thế.
- Kiến thức cơ bản về cơ khí khuôn mẫu.
- Năng động, chịu khó, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến.
- Đam mê công việc với máy móc và môi trường sản xuất.
Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lên đến 14 triệu. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN (full lương). Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Lương: Lên đến 14 triệu.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN (full lương).
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
