Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Long An: Cần Giuộc - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến người tiêu dùng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ Phân tích thị trường để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu Hoạch định chiến lược định vị và xâm nhập thị trường Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu Giám sát các hoạt động marketing và quảng cáo để đảo bảo tính nhất quán với chiến lược sản phẩm Giám sát việc sử dụng hình ảnh thương hiệu bên trong và bên ngoài nhằm đảm bảo việc sử dụng thương hiệu theo đúng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu công ty. Quản lý việc đăng ký bảo hộ và sử dụng nhãn hiệu đúng mục đích theo qui định và chiến lược của công ty Quản lý bao bì sản phẩm theo nhãn hàng phụ trách theo đúng qui định, nghị định pháp luật và theo mục đích sử dụng của công ty. Quản lý các tài khoản về website, domain, hosting, mạng xã hội. Triển khai kế hoạch đo lường sức khỏe, định vị thương hiệu theo mục tiêu của trưởng phòng và ban giám đốc. Đề xuất ý tưởng phát triển thêm nhãn hàng mới, sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân kinh tế, marketing. Tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nông nghiệp, Truyền thông, Quảng cáo, Digital MKT, Báo chí,... Kỹ năng xử lý công việc độc lập, giao tiếp kết nối tốt, chịu được áp lực cao; Kỹ năng phân tích, tổng hợp tình hình kinh doanh của công ty và thị trường. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về hoạt động marketing và branding Luôn theo dõi, cập nhật các xu hướng truyền thông, marketing mới nhất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến trong công việc Thu nhập : Thương lượng, trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn Thưởng KPI hàng tháng khi hoàn thành công việc (10%-15% lương cứng) Thưởng tháng 13 + Thưởng hiệu quả công việc cuối năm Thưởng các kỳ lễ lớn, sinh nhật công ty, 08/03, 20/10. Địa chỉ: Lô F2A, KCN Tân Kim, Thị trấn Cần Giuộc, Long An (có tuyến xe đưa rước từ HCM: 1A Lý Thường Kiệt, Ngã tư Bảy Hiền, Chung cư Giai Việt - Tạ Quang Bửu Teambuilding hàng năm Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty và nhà nước Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty Được làm việc trong môi trườngchuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

