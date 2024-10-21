Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN
- Hồ Chí Minh: lô G1, đường số 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An, 80000, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Có kinh nghiệm nghành bê tông
Nhận lịch phân công của tổ trưởng cho đơn hàng mỗi ngày.
Đến công trình trước giờ đặt hàng khoảng 2 giờ để kiểm tra tiến độ của công trình và báo về nhà máy chuẩn bị.
Trực công trình, nhìn số lượng và hạng mục bơm để báo về nhà máy dự kiến sản lượng cho cấp, thời gian cấp.
Ngoại giao với công trình của đơn hàng, để thuận lợi việc cấp hàng.
Theo dõi đơn hàng cấp từ đầu đến lúc xong, kiểm tra sự cố nếu có, và kí bảng khối lượng ngay sau khi đổ bê tông xong.
Chuyển phiếu đánh giá bê tông cho khách hàng kí.
Nộp phiếu giao hàng cho tổ trưởng.
Tương tác với sales khi cần thiết.
Giám sát bơm, đánh giá bơm làm việc ở công trình, thu thập thông tin và ghi biên bản nếu có sự cố.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành xây dựng
Trình độ tin học: Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint, internet)
Hiểu biết sâu về sản phẩm bê tông, cách điều xe, năng lực trạm, và về cách nhận định, giải quyết sự cố.
Kinh nghiệm 1>2 năm cho vị trí tương đương
Giao tiếp trình bày rõ ràng.
Chăm sóc khách hàng. Xoa dịu khách hàng khi có sự cố.
Sắp xếp kế hoạch công việc rõ ràng và hoàn thành tốt đơn hàng.
Thống kê và báo cáo.
Tận tụy, siêng năng và chính xác trong công việc.
Giao tiếp trôi chảy, lanh lợi, nhạy bén.
Chịu áp lực cao và sẵn sàng đi công trình khi được điều động.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
