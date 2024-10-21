Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: lô G1, đường số 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An, 80000, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Có kinh nghiệm nghành bê tông Nhận lịch phân công của tổ trưởng cho đơn hàng mỗi ngày. Đến công trình trước giờ đặt hàng khoảng 2 giờ để kiểm tra tiến độ của công trình và báo về nhà máy chuẩn bị. Trực công trình, nhìn số lượng và hạng mục bơm để báo về nhà máy dự kiến sản lượng cho cấp, thời gian cấp. Ngoại giao với công trình của đơn hàng, để thuận lợi việc cấp hàng. Theo dõi đơn hàng cấp từ đầu đến lúc xong, kiểm tra sự cố nếu có, và kí bảng khối lượng ngay sau khi đổ bê tông xong. Chuyển phiếu đánh giá bê tông cho khách hàng kí. Nộp phiếu giao hàng cho tổ trưởng. Tương tác với sales khi cần thiết. Giám sát bơm, đánh giá bơm làm việc ở công trình, thu thập thông tin và ghi biên bản nếu có sự cố. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành xây dựng Trình độ tin học: Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint, internet) Hiểu biết sâu về sản phẩm bê tông, cách điều xe, năng lực trạm, và về cách nhận định, giải quyết sự cố. Kinh nghiệm 1>2 năm cho vị trí tương đương Giao tiếp trình bày rõ ràng. Chăm sóc khách hàng. Xoa dịu khách hàng khi có sự cố. Sắp xếp kế hoạch công việc rõ ràng và hoàn thành tốt đơn hàng. Thống kê và báo cáo. Tận tụy, siêng năng và chính xác trong công việc. Giao tiếp trôi chảy, lanh lợi, nhạy bén. Chịu áp lực cao và sẵn sàng đi công trình khi được điều động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop Chế độ bảo hiểm Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN

