Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hoà - Ninh Thuận - Long An ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm kê Thu hợp đồng bán hàng bản cứng theo lịch công tác được công ty phân công Hỗ trợ xác minh đơn hàng Thu hồi công nợ khách hàng cũng theo phân công của công ty Địa bàn làm việc: Sẽ bao gồm các tỉnh sau đây: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, DakLak là chính (còn công việc thì có thể di chuyển dọc các tỉnh từ Khánh Hòa đổ vào theo chiều dài bản đồ tới Long An)

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn Chấp nhận đi công tác (1 tháng có thể công tác trên 20 ngày) Có kinh nghiệm là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13tr-17tr Môi trường trẻ trung, thỏa sức sáng tạo, triển khai các Phương án mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc và năng lực bản thân. Các chế độ BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

