Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 13 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
- Khánh Hòa:
- Khánh Hoà
- Ninh Thuận
- Long An ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
Chịu trách nhiệm kiểm kê
Thu hợp đồng bán hàng bản cứng theo lịch công tác được công ty phân công
Hỗ trợ xác minh đơn hàng
Thu hồi công nợ khách hàng cũng theo phân công của công ty
Địa bàn làm việc: Sẽ bao gồm các tỉnh sau đây: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, DakLak là chính (còn công việc thì có thể di chuyển dọc các tỉnh từ Khánh Hòa đổ vào theo chiều dài bản đồ tới Long An)
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn
Chấp nhận đi công tác (1 tháng có thể công tác trên 20 ngày)
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 13tr-17tr
Môi trường trẻ trung, thỏa sức sáng tạo, triển khai các Phương án mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc và năng lực bản thân.
Các chế độ BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
