Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Long An thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
- Long An: KCN Đức Hòa 3, Xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Đảm bảo máy móc thiết bị và hệ thống phụ trợ đi kèm nhà máy hoạt động ổn định
Trực tiếp sửa chữa MMTB khi gặp sự cố, hỏng hóc về điện nước khí.
Đảm bảo sửa chữa, xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất, thời gian dừng sản xuất ít nhất
Kiểm tra, đánh giá định kỳ việc sử dụng, bảo quản và hoạt động của MMTB. Thực hiện bảo dưỡng bảo trì theo KH
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên về kỹ thuật điện, cơ khí, tự động hóa
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Cẩn thận, chi tiết
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định
Được xét tăng lương định kỳ theo quy định công ty.
Công ty có xe đưa đón từ TP. HCM.
Môi trường làm việc thoải mái cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
