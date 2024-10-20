Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Long An thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Đức Hòa 3, Xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà

Đảm bảo máy móc thiết bị và hệ thống phụ trợ đi kèm nhà máy hoạt động ổn định Trực tiếp sửa chữa MMTB khi gặp sự cố, hỏng hóc về điện nước khí. Đảm bảo sửa chữa, xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất, thời gian dừng sản xuất ít nhất Kiểm tra, đánh giá định kỳ việc sử dụng, bảo quản và hoạt động của MMTB. Thực hiện bảo dưỡng bảo trì theo KH

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên về kỹ thuật điện, cơ khí, tự động hóa Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương Cẩn thận, chi tiết

Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định Được xét tăng lương định kỳ theo quy định công ty. Công ty có xe đưa đón từ TP. HCM. Môi trường làm việc thoải mái cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin