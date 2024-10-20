Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Long An thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Long An thu nhập 8 - 9 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: KCN Đức Hòa 3, Xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Đảm bảo máy móc thiết bị và hệ thống phụ trợ đi kèm nhà máy hoạt động ổn định Trực tiếp sửa chữa MMTB khi gặp sự cố, hỏng hóc về điện nước khí. Đảm bảo sửa chữa, xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất, thời gian dừng sản xuất ít nhất Kiểm tra, đánh giá định kỳ việc sử dụng, bảo quản và hoạt động của MMTB. Thực hiện bảo dưỡng bảo trì theo KH
Đảm bảo máy móc thiết bị và hệ thống phụ trợ đi kèm nhà máy hoạt động ổn định
Trực tiếp sửa chữa MMTB khi gặp sự cố, hỏng hóc về điện nước khí.
Đảm bảo sửa chữa, xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất, thời gian dừng sản xuất ít nhất
Kiểm tra, đánh giá định kỳ việc sử dụng, bảo quản và hoạt động của MMTB. Thực hiện bảo dưỡng bảo trì theo KH

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên về kỹ thuật điện, cơ khí, tự động hóa Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương Cẩn thận, chi tiết
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên về kỹ thuật điện, cơ khí, tự động hóa
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Cẩn thận, chi tiết

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định Được xét tăng lương định kỳ theo quy định công ty. Công ty có xe đưa đón từ TP. HCM. Môi trường làm việc thoải mái cơ hội thăng tiến cao
Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định
Được xét tăng lương định kỳ theo quy định công ty.
Công ty có xe đưa đón từ TP. HCM.
Môi trường làm việc thoải mái cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

