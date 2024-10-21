Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty CP Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty CP Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô R23, đường số 13, KCN Hải Sơn, Long An, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận, sắp xếp hàng hóa trong kho.
Điều phối nhập xuất hàng.
Kiểm soát và quản lý hàng hóa trong kho.
Báo cáo lượng tồn kho cuối tháng.
Và các công việc phát sinh khác.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý kho.
Tốt nghiệp trung Cấp trở lên.
Chịu khó & có tinh thần cầu tiến.
Có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty CP Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được ký hợp đồng sau 2 tháng thử việc.
Được đi du lịch hàng năm.
Hỗ trợ cơm trưa tai cty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
