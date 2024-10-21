Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty CP Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Lô R23, đường số 13, KCN Hải Sơn, Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận, sắp xếp hàng hóa trong kho.

Điều phối nhập xuất hàng.

Kiểm soát và quản lý hàng hóa trong kho.

Báo cáo lượng tồn kho cuối tháng.

Và các công việc phát sinh khác.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý kho.

Tốt nghiệp trung Cấp trở lên.

Chịu khó & có tinh thần cầu tiến.

Có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty CP Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng sau 2 tháng thử việc.

Được đi du lịch hàng năm.

Hỗ trợ cơm trưa tai cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt

