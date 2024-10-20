Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 17 Triệu

Mức lương 7 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 35 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 7 - 17 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÓM NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

1.Mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật cố định băng rộng (lắp đặt internet)

- Thực hiện triển khai kéo cáp, hàn nối, lắp đặt, cấu hình theo đúng hướng dẩn, quy định

- Quản lý, bảo dưỡng, củng cố nâng cao chất lượng mạng lưới mạng ngoại vi được giao quản lý

- Thực hiện công tác sửa chữa các dịch vụ cố định hàng ngày, đảm bảo các KPI, SLA được giao

- Chịu trách nhiệm về KPI triển khai và kết quả khách hàng đã triển khai, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ quan node/nhà khách hàng theo quy định

- Thực hiện bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng; nghiệm thu số liệu vật tư, thiết bị sử dụng đúng với thực tế triển khai

- Thực hiện thu hồi thiết bị chuyển đổi công nghệ, khách hàng rời mạng, trả kho theo quy định

- Hỗ trợ nhóm/đơn vị khác khi có yêu cầu

2. Mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật trạm viễn thông

- Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng: Nguồn AC, DC, ắc quy, hệ thống làm mát (máy lạnh và thông gió), cảnh báo, tiếp đất, phòng cháy chữa cháy, pin mặt trời...

- Quản lý cơ sở dữ liệu cơ điện, cập nhật lên phần mềm Cơ điện đảm bảo đúng và đủ so với thực tế

- Kiểm tra, theo dõi, thực hiện vệ sinh và củng cố nhà trạm

- Bảo dưỡng, tuần tra, khắc phục tồn tại tuyến cáp: Chỉnh lại độ chùng, treo măng xông, xử lý vu hồi, tách điểm chết, cáp chung lộ...

- Khảo sát, lắp đặt, đấu nối thông tuyến và tích hợp thiết bị đảm bảo tài nguyên mạng lưới theo kế hoạch, yêu cầu

- Quản lý, nắm rõ về tài sản nhà trạm, hạ tầng mạng lưới được giao quản lý đúng quy hoạch, thiết kế

- Đảm bảo việc cập nhật CSDL kịp thời, đủ và chính xác về tài sản giữa thực tế và phần mềm theo quy định

Với Mức Lương 7 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên. Chuyên ngành như: Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện Công Nghiệp, Điện - Điện tử, Quản trị mạng,...

- Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc ngoài trời, và áp lực công việc, có khả năng làm việc nhóm, không sợ độ cao.

không sợ độ cao.

- Độ tuổi: 20– 34 tuổi

-Kinh nghiệm: không yêu cầu KN (có kinh nghiệm về viễn thông là một thuận lợi)

có kinh nghiệm về viễn thông là một thuận lợi)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được Công ty đào tạo chuyên môn.

Được Công ty đào tạo chuyên môn.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn 24h và nhiều quyền lợi khác.

- Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ tết, thưởng quý, thưởng KPI, khám sức khỏe định kỳ với gói dịch vụ cao, sinh nhật và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Có cơ hội đào tạo và phát triển sự nghiệp bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin