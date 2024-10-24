Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 40 Thảo Nguyên, khu đô thị Ecopark, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Châm cứu, bấm huyệt cho bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ.

Thực hiện các thủ thuật y học cổ truyền, phục hồi chức năng theo chỉ định của bác sĩ.

Đảm bảo thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức năng theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu nghề. có tinh thần học hỏi, thật thà, chăm chỉ.

Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng mềm: Giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp thuyết phục bệnh nhân.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 8-20 triệu. Bao gồm: Lương cứng + % thủ thuật (có chế độ thưởng nóng, thưởng % tư vấn khách sử dụng dịch vụ phòng khám).

Ký hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TRẦN GIA

