Tuyển Giám đốc vận hành CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 55 Triệu

Mức lương 35 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Điện rác Seraphin - Xuân Sơn, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 35 - 55 Triệu

Quản lý/ Điều hành toàn bộ hoạt động/ nhân sự/ vật tư/ thiết bị của nhà máy đảm bảo nhà máy hoạt động trơn tru;

Lường trước và hạn chế tối đa mọi rủi ro của nhà máy;

Các công việc theo sự phân công của ban lãnh đạo;

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7.

Với Mức Lương 35 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường: Đại học Bách Khoa, Điện lực, Tự động hóa, Kỹ thuật quân sự... các ngành: Nhiệt, tự động hoá, cơ khí và các trường/ các ngành liên quan;

Từ 40 tuổi trở lên; Nhận ứng viên đã nghỉ hưu - Có kinh nghiệm tại nhà máy nhiệt điện;

Có kinh nghiệm tại vị trí: Quản đốc, phó giám đốc, giám đốc tại nhà máy nhiệt điện/ điện than..

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động, tích cực.

Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 35 - 55 triệu

Chế độ ăn ở: 3 bữa/ ngày; Phòng ngủ: Phòng VIP riêng tiêu chuẩn khách sạn 4

Làm việc tại Nhà máy điện rác Seraphin - thuộc Tập đoàn AMACCAO; Nhà máy điện rác lớn thứ 2 Đông Nam Á với tiêu chuẩn quốc tế;

Tham quan, nghỉ mát, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 từ 3 tháng lương tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Môi trường làm năng động, chuyên nghiệp, văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin