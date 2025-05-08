Tuyển Giám đốc vận hành CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 55 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Mức lương
35 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhà máy Điện rác Seraphin
- Xuân Sơn, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây
Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 35 - 55 Triệu
Quản lý/ Điều hành toàn bộ hoạt động/ nhân sự/ vật tư/ thiết bị của nhà máy đảm bảo nhà máy hoạt động trơn tru;
Lường trước và hạn chế tối đa mọi rủi ro của nhà máy;
Các công việc theo sự phân công của ban lãnh đạo;
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7.
Với Mức Lương 35 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường: Đại học Bách Khoa, Điện lực, Tự động hóa, Kỹ thuật quân sự... các ngành: Nhiệt, tự động hoá, cơ khí và các trường/ các ngành liên quan;
Từ 40 tuổi trở lên; Nhận ứng viên đã nghỉ hưu - Có kinh nghiệm tại nhà máy nhiệt điện;
Có kinh nghiệm tại vị trí: Quản đốc, phó giám đốc, giám đốc tại nhà máy nhiệt điện/ điện than..
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động, tích cực.
Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 35 - 55 triệu
Chế độ ăn ở: 3 bữa/ ngày; Phòng ngủ: Phòng VIP riêng tiêu chuẩn khách sạn 4
Làm việc tại Nhà máy điện rác Seraphin - thuộc Tập đoàn AMACCAO; Nhà máy điện rác lớn thứ 2 Đông Nam Á với tiêu chuẩn quốc tế;
Tham quan, nghỉ mát, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 từ 3 tháng lương tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Môi trường làm năng động, chuyên nghiệp, văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
