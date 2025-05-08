Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần Vinotek làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thu ngân tại Cửa hàng theo quy định của Công ty

Sắp xếp hàng hóa, hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng

Cùng nhân viên làm các công việc tại cửa hàng, đảm bảo cửa hàng hoạt động tốt

Phối hợp với phòng kế toán, bếp chế biến và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tại cửa hàng được thuận lợi.

Tiếp nhận, hướng dẫn, đào tạo nhân viên tại cửa hàng.

Xây dựng và gắn kết đội nhóm; Giải quyết các xung đột phát sinh.

Triển khai việc thực hiện nội quy, quy trình, quy chế tại cửa hàng.

Đảm bảo luôn phục vụ tốt với dịch vụ và giải quyết tốt những khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20-45 tuổi

Tin học văn phòng cơ bản

Gắn bó với công ty-làm việc ít nhất 6 tháng

Tại Công ty cổ phần Vinotek Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7.000.000/1 tháng ( cho 26 ngày công làm việc), không áp doanh số, không trừ lương(không trừ hàng hao hụt, hỏng hủy)

-Nhân viên được sử dụng đồ của cửa hàng để chế biến bữa trưa( hỗ trợ ăn trưa tại cửa hàng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinotek

