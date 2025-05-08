Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần Vinotek làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty cổ phần Vinotek
- Hà Nội: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thu ngân tại Cửa hàng theo quy định của Công ty
Sắp xếp hàng hóa, hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng
Cùng nhân viên làm các công việc tại cửa hàng, đảm bảo cửa hàng hoạt động tốt
Phối hợp với phòng kế toán, bếp chế biến và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tại cửa hàng được thuận lợi.
Tiếp nhận, hướng dẫn, đào tạo nhân viên tại cửa hàng.
Xây dựng và gắn kết đội nhóm; Giải quyết các xung đột phát sinh.
Triển khai việc thực hiện nội quy, quy trình, quy chế tại cửa hàng.
Đảm bảo luôn phục vụ tốt với dịch vụ và giải quyết tốt những khiếu nại của khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tin học văn phòng cơ bản
Gắn bó với công ty-làm việc ít nhất 6 tháng
Tại Công ty cổ phần Vinotek Thì Được Hưởng Những Gì
-Nhân viên được sử dụng đồ của cửa hàng để chế biến bữa trưa( hỗ trợ ăn trưa tại cửa hàng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinotek
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI