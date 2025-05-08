Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 51 Phố Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu mua hàng:

Nhận Phiếu yêu cầu mua hàng từ các bộ phận như sản xuất, kho, kỹ thuật...

Kiểm tra tính hợp lệ, tính đầy đủ và thời gian cần hàng của yêu cầu.

Ưu tiên xử lý theo tính cấp thiết và kế hoạch sản xuất.

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp (NCC):

Tìm kiếm nhà cung cấp mới phù hợp về chất lượng, giá cả, năng lực cung ứng.

Thường xuyên cập nhật danh sách và thông tin NCC.

Thực hiện đánh giá NCC định kỳ (theo tiêu chí giá, chất lượng, tiến độ giao hàng, dịch vụ sau bán...).

So sánh ít nhất 2-3 báo giá trước khi quyết định.

Đàm phán và lập đơn đặt hàng:

Đàm phán giá mua, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán, các điều kiện giao nhận...

Lập đơn đặt hàng (PO – Purchase Order), trình duyệt theo quy trình công ty.

Gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp và theo dõi xác nhận.

Theo dõi tiến độ và kiểm tra giao hàng:

Liên hệ thường xuyên với nhà cung cấp để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.

Phối hợp với kho/ bộ phận nhận hàng để kiểm tra số lượng, chất lượng khi hàng về.

Làm biên bản nếu phát sinh hàng lỗi, thiếu hàng, sai quy cách.

Xử lý khiếu nại với nhà cung cấp nếu phát sinh vấn đề.

Thanh toán và hồ sơ chứng từ:

Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận...).

Phối hợp với kế toán để thực hiện thanh toán đúng hạn.

Theo dõi công nợ nhà cung cấp.

Quản lý và lưu trữ dữ liệu:

Cập nhật dữ liệu mua hàng vào hệ thống (giá, nhà cung cấp, PO...).

Lưu trữ hợp đồng, PO, báo giá và các tài liệu liên quan một cách khoa học.

Báo cáo & cải tiến:

Báo cáo định kỳ tình hình mua hàng, các vấn đề phát sinh và đề xuất cải tiến.

Phân tích dữ liệu mua hàng để đề xuất tối ưu chi phí và quy trình.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình mua hàng nội bộ.

Phối hợp với các phòng ban liên quan:

Là đầu mối liên hệ giữa nhà cung cấp và các phòng ban nội bộ.

Hỗ trợ sản xuất, kỹ thuật khi có thay đổi hoặc phát sinh liên quan đến vật tư, thiết bị.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan

• Kỹ năng giao tiếp & đàm phán

• Có kinh nghiệp tại vị trí tương đương từ 1 năm

Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)

• Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

• Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)

• Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước

• Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty

• Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự

• 12 ngày nghỉ phép năm

• Tham gia tổng kết cuối năm, tour du lịch hàng năm, sinh nhật công ty, chào xuân.... cùng công ty

• Nghỉ chiều thứ 7 và tất cả các CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

