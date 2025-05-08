Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18a Lý Văn Phức, Cát Lin, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng.
2. Tư vấn các gói dịch vụ trong tiệc cưới: Media, món ăn, âm thanh ánh sáng..
3. Làm hợp đồng, kí kết hợp đồng đặt tiệc với khách hàng..
4. Triển khai, giám sát các chương trình tiệc cho khách hàng..
5. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chương trình tiệc của khách hàng đạt hiệu quả cao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam / Nữ tuổi từ 22-35
2. Có kinh nghiệm về sale nhà hàng, tư vấn tiệc là lợi thế
3. Giao tiếp tự tin, phong thái chuyên nghiệp
4. Trung thực và tận tâm với công việc
5. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiệc cưới – sự kiện
6. Thời gian làm việc : xoay ca 8-17h và 13h-21h, tháng 26 ngày công

Tại CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập từ 8-10tr triệu (LCB từ 7Tr) hỗ trợ ăn ca tại Công ty 30.000/bữa
2. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
3. Cơ hội phát triển thế mạnh của bản thân.
4. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN; được hưởng Chế độ phúc lợi và các chính sách đãi ngộ theo quy chế của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 678 Đê Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

