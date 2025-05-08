Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa hỗn hợp Vườn Đào ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Phối hợp công việc của các kế toán viên có liên quan;

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên;

Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.

Tính giá thành sản phẩm; bút toán thuế;

Đối chiếu công nợ với khách hàng - chủ đầu tư - ngân hàng;

Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;

Lập bảng cân đối kế toán; Xem xét báo cáo tài chính của công ty;

Các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường Đại học: Học viện tài chính, Kinh tế Quốc dân, Đại Học Thương Mại, Học viện Ngân Hàng;

Đại học chính quy

Có từ 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại công ty xây dựng/ sản xuất;

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán;

Có khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng và lập báo cáo chi tiết;

Nhanh nhẹn, trung thực có khả năng tổ chức bộ máy kế toán, triển khai ERP;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại doanh nghiệp sản xuất, Xây lắp - Xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 - 40 triệu/ tháng (thỏa thuận);

Được hỗ trợ ăn trưa, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;

Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG

