Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần kiến trúc phong cảnh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà 29T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Tiếp nhận thông tin đầu vào từ chủ đầu tư, xây dựng nội dung và nhiệm vụ thiết kế cảnh quan đề xuất với chủ đầu tư.

- Độc lập nghiên cứu, sáng tác và thể hiện phác thảo ý tưởng cảnh quan.

- Tham gia, hỗ trợ phát triển và hoàn thiện ý tưởng cảnh quan theo nhóm làm việc được giao theo tiêu chuẩn của Công ty.

- Làm việc với các đối tác vật liệu, thiết bị, công nghệ để bổ trợ cho quá trình thiết kế.

- Đại diện công ty gặp gỡ và thuyết trình phương án với Chủ đầu tư.

- Tham gia đào tạo hướng dẫn nhân viên trong nhóm hoặc trong phòng ý tưởng.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch hoặc Kiến trúc cảnh quan.

- Có kiến thức tổng hợp về quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình. Đặc biệt có kiến thức chuyên sâu về cảnh quan.

- Ý tưởng phong phú, táo bạo và đa dạng.

- Vẽ tay tốt, tự thể hiện các bản phác thảo cảnh quan bằng tay.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như: AutoCad, Photoshop, Sketchup, Lumion, Indesign ...

- Các phần mềm văn phòng khác như: Word, Excel...

Yêu cầu khác:

- Yêu cầu trên 5 năm kinh nghiệm.

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc với các công ty thiết kế cảnh quan nước ngoài hoặc đã từng làm việc tại nước ngoài.

- Có khả năng cảm nhận tốt về không gian, giỏi bố cục, màu sắc và tỷ lệ, đặc biệt yêu thích cảnh quan.

- Có kiến thức sâu rộng về vật liệu, thiết bị và các công nghệ mới.

- Có kiến thức về các xu hướng cảnh quan trong nước và trên thế giới.

- Có khả năng chỉ huy nhóm tốt, có khả năng nghiên cứu lý luận.

- Nghiêm túc, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng chịu áp lực cao khi công việc cần tiến độ nhanh.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc phong cảnh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương phù hợp với năng lực.

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động và quyết liệt.

- Quyền lợi: Được cộng tác với các KTS kinh nghiệm lâu năm của công ty, được các giám đốc chia sẻ về chiến lược thực hiện dự án, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến theo năng lực thực sự.

- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ: sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết. Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả sản xuất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc phong cảnh Việt Nam

