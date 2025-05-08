Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế PLA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế PLA Việt Nam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Triển khai kỹ thuật công trình kiến trúc vừa và nhỏ
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sự đồng bộ và tính khả thi của hồ sơ thiết kế
Kiểm tra và giám sát chất lượng công trình trong quá trình triển khai.
Tham dự các cuộc họp với khách hàng và nhà thầu để giải thích về thiết kế.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai hồ sơ thiết kế. Triển khai kỹ thuật công trình kiến trúc vừa và nhỏ.
3 năm kinh nghiệm
Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Xây Dựng, Đại học Kiến Trúc chuyên ngành kiến trúc công trình, kiến trúc cảnh quan.
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, ...
Hiểu biết về quy trình thi công và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế PLA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thực tế.
Được làm việc trong các dự án quy mô, với các khách hàng là các chủ đầu tư lớn.
Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, các đãi ngộ khác theo đúng luật của pháp luật, luật lao động.
Được đi nghỉ mát hàng năm theo tiêu chuẩn cao; được đào tạo theo yêu cầu công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế PLA Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
