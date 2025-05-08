Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế PLA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Triển khai kỹ thuật công trình kiến trúc vừa và nhỏ

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sự đồng bộ và tính khả thi của hồ sơ thiết kế

Kiểm tra và giám sát chất lượng công trình trong quá trình triển khai.

Tham dự các cuộc họp với khách hàng và nhà thầu để giải thích về thiết kế.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai hồ sơ thiết kế. Triển khai kỹ thuật công trình kiến trúc vừa và nhỏ.

3 năm kinh nghiệm

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Xây Dựng, Đại học Kiến Trúc chuyên ngành kiến trúc công trình, kiến trúc cảnh quan.

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, ...

Hiểu biết về quy trình thi công và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế PLA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thực tế.

Được làm việc trong các dự án quy mô, với các khách hàng là các chủ đầu tư lớn.

Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, các đãi ngộ khác theo đúng luật của pháp luật, luật lao động.

Được đi nghỉ mát hàng năm theo tiêu chuẩn cao; được đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế PLA Việt Nam

