Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FLC Landmark, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Hạch toán và theo dõi công nợ bán hàng trên phần mềm kế toán và Bảng tổng hợp theo dõi excel các dự án

Kiểm tra, rà soát, cập nhật các thông tin Hợp đồng cọc, Hợp đồng vay vốn, Văn bản thỏa thuận, Hợp đồng mua bán, BB thanh lý, Xác nhận chuyển nhượng, Hợp đồng thuê và quản lý tài sản, Hợp đồng môi giới, Biên bản đối trừ công nợ

Hạch toán, theo dõi, tổng hợp doanh thu, giá vốn các dự án phụ trách theo từng kỳ báo cáo.

Kiểm tra, theo dõi, hạch toán Sản lượng kinh doanh, Phí môi giới của các đại lý

Kiểm tra, hạch toán, theo dõi dữ liệu kế toán các dự án đang phụ trách để phục vụ báo cáo thuế theo tháng, quý, BCTC năm của FLCHOMES.

Lập báo cáo bán hàng định kỳ theo quy định

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

\'Đại Học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính kế toán …

\'- Kiến thức về vấn đề kế toán liên quan đến Luật kinh doanh Bất động sản

\'- Am hiểu các chuẩn mực kế toán theo quy định của Luật pháp Việt Nam

\'Hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, ví dụ như Misa, Fast, Excel, hoặc các phần mềm ERP (SAP, Oracle…)

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Thưởng các ngày lễ, tết…

Chế độ nghỉ dưỡng tại các quần thể trong hệ thống của Tập đoàn FLC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin