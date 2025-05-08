Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes
- Hà Nội: FLC Landmark, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Hạch toán và theo dõi công nợ bán hàng trên phần mềm kế toán và Bảng tổng hợp theo dõi excel các dự án
Kiểm tra, rà soát, cập nhật các thông tin Hợp đồng cọc, Hợp đồng vay vốn, Văn bản thỏa thuận, Hợp đồng mua bán, BB thanh lý, Xác nhận chuyển nhượng, Hợp đồng thuê và quản lý tài sản, Hợp đồng môi giới, Biên bản đối trừ công nợ
Hạch toán, theo dõi, tổng hợp doanh thu, giá vốn các dự án phụ trách theo từng kỳ báo cáo.
Kiểm tra, theo dõi, hạch toán Sản lượng kinh doanh, Phí môi giới của các đại lý
Kiểm tra, hạch toán, theo dõi dữ liệu kế toán các dự án đang phụ trách để phục vụ báo cáo thuế theo tháng, quý, BCTC năm của FLCHOMES.
Lập báo cáo bán hàng định kỳ theo quy định
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
\'- Kiến thức về vấn đề kế toán liên quan đến Luật kinh doanh Bất động sản
\'- Am hiểu các chuẩn mực kế toán theo quy định của Luật pháp Việt Nam
\'Hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, ví dụ như Misa, Fast, Excel, hoặc các phần mềm ERP (SAP, Oracle…)
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Thưởng các ngày lễ, tết…
Chế độ nghỉ dưỡng tại các quần thể trong hệ thống của Tập đoàn FLC
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
