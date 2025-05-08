Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH GIP GROUP
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, Tòa Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tổng quan công việc: Trưởng phòng Kinh doanh Xuất khẩu chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, phát triển thị trường và thiết lập quy trình xuất khẩu Hàng nông sản từ Việt Nam sang thị trường Châu Âu. Vị trí này đảm bảo vận hành toàn bộ chuỗi cung ứng, từ tìm kiếm khách hàng, đàm phán hợp đồng, đến quản lý logistics và tuân thủ các quy định thương mại quốc tế. Đây là cơ hội dành cho những chuyên gia xuất khẩu giàu kinh nghiệm, mong muốn tạo dấu ấn trong việc đưa nông sản Việt vươn ra thế giới.
Nhiệm vụ cụ thể:
1. Xây dựng chiến lược và phát triển thị trường
Nghiên cứu thị trường: Đánh giá nhu cầu, tiềm năng tiêu thụ, yêu cầu pháp lý của từng quốc gia để xác định chiến lược tiếp cận;
Xây dựng chiến lược xuất khẩu: Lập kế hoạch phát triển thị trường, định hướng sản phẩm, mục tiêu doanh số và kênh phân phối;
Triển khai và điều chỉnh: Thực thi chiến lược, theo dõi hiệu quả, tối ưu hoạt động kinh doanh để mở rộng thị trường bền vững;
2. Phát triển và quản lý quan hệ đối tác, khách hàng
Mở rộng mạng lưới khách hàng: Tìm kiếm và duy trì quan hệ với khách hàng quốc tế, đảm bảo hợp tác bền vững;
Tìm kiếm các đối tác cung cấp hàng nông sản hoặc các sản phẩm chế biến từ nông sản để chào bán, ưu tiên các đơn vị lớn để khách hàng tham quan;
Tìm kiếm đối tác chiến lược: Kết nối với các đơn vị logistics, forwarders, ngân hàng, nhà sản xuất để đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định;
Làm việc với cơ quan quản lý: Quản lý quan hệ với hải quan, thuế, xúc tiến thương mại để đảm bảo tuân thủ pháp lý và tận dụng ưu đãi thương mại;
3. Quản lý rủi ro xuất khẩu
Kiểm soát rủi ro: Đánh giá và hạn chế các rủi ro về thanh toán, vận tải, pháp lý và chất lượng hàng hóa;
Tối ưu hợp đồng: Đàm phán điều khoản Incoterms, phương thức thanh toán, bảo hiểm hàng hóa để đảm bảo an toàn giao dịch;
Xử lý sự cố: Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình xuất khẩu;
4. Xây dựng và phát triển đội ngũ
Tuyển dụng và đào tạo: Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, nâng cao năng lực về thương mại quốc tế và xuất khẩu;
Quản lý hiệu suất: Thiết lập KPIs, giám sát hiệu quả làm việc, thúc đẩy tinh thần và năng suất nhân sự;
5. Xây dựng nền tảng, hệ thống
Xây dựng nền tảng công nghệ như CRM, website giới thiệu sản phẩm, hệ thống báo cáo;
6. Theo dõi hiệu quả & cải tiến
Phân tích kết quả kinh doanh: Đánh giá doanh thu, lợi nhuận, hiệu suất hoạt động để điều chỉnh chiến lược;
Báo cáo định kỳ: Tổng hợp và trình bày dữ liệu xuất khẩu, đề xuất giải pháp cải thiện;
Cải tiến liên tục: Đề xuất sáng kiến nâng cao hiệu quả xuất khẩu

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu bắt buộc:
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tìm nguồn hàng nông sản;
Am hiểu Incoterms, thủ tục hải quan, thương mại quốc tế, quy trình xuất khẩu, đặc biệt vào thị trường EU;
Incoterms, thủ tục hải quan, thương mại quốc tế, quy trình xuất khẩu, đặc biệt vào thị trường EU
Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (tương đương IELTS 6.5 trở lên, không yêu cầu chứng chỉ);
Tối thiểu 3 năm quản lý đội ngũ từ 5 nhân viên trở lên;
2. Yêu cầu nên có:
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Ngoại thương, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh Quốc tế, Quản lý Chuỗi Cung ứng, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan;
Có quan hệ tốt và kinh nghiệm làm việc với khách hàng quốc tế, nhà sản xuất cung cấp trong nước;
Có quan hệ tốt và kinh nghiệm làm việc với các forwarders, nhà vận tải, ngân hàng, hải quan, cơ quan quản lý liên quan;
Khả năng lập kế hoạch chiến lược, triển khai, quản lý thúc đẩy đội nhóm;
Khả năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập
Lương cơ bản 30.000.000 - 50.000.000đ + Thưởng theo hiệu quả dự án
Phụ cấp ăn trưa (30.000/ngày), gửi xe;
Lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ/Tết;
Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm;
2. Phúc lợi
Tham gia gói BHSK cao cấp PVI;
Thời gian làm việc linh hoạt, ít nhất 3 ngày WFH/tháng;
Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;
Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
Du lịch ít nhất 2 lần 1 năm
3. Học tập và phát triển
Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, hướng tới các giá trị bền vững;
Được Công ty hỗ trợ tham gia các khóa học chuyên môn theo nhu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIP GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 12 ngõ 80 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

