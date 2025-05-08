Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Bình Thạnh

• Tổ chức thiết lập kế hoạch và thực hiện các chương trình Marketing sản phẩm nhằm quảng bá Dịch vụ Du lịch Tâm Linh

• Xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu, tổ chức triển khai việc khai thác, tìm kiếm đối tác nhằm thúc đẩy kinh doanh hiệu quả các sản phẩm Tour

• Tổ chức Tìm kiếm, khảo sát thực địa và xây dựng những chương trình Tours, sản phẩm dịch vụ du lịch , phù hợp với thị trường mục tiêu Công ty đang hướng đến.

• Xây dựng và thiết kế tour: Lên kế hoạch chi tiết cho các chương trình du lịch, lựa chọn điểm đến, thời gian, phương tiện, dịch vụ ăn ở, tham quan...

• Liên hệ, đàm phán và đặt dịch vụ: Làm việc với các nhà cung cấp ( nhà hàng, xe vận chuyển, hướng dẫn viên...) để đặt dịch vụ và đảm bảo chất lượng.

• Lên kế hoạch và điều phối tour: Sắp xếp lịch trình tour, phân công hướng dẫn viên, chuẩn bị các tài liệu cần thiết (vé, danh sách đoàn, lịch trình...).

• Theo dõi và giám sát tour: Giám sát tiến độ và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tour diễn ra (qua điện thoại hoặc trực tiếp).

• Xây dựng kế hoạch ngân sách, định mức chi phí hoạt động kinh doanh chung, chi phí tour

• Chăm sóc khách hàng: Phản hồi thắc mắc, tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách và giải quyết các khiếu nại (nếu có).

1: Trình độ chuyên môn:

• Kinh nghiệp tối thiểu 5 năm làm Giám đốc/ Phó giám đốc/ các vị trí tương đương cho các doanh nghiệp Lữ hành .

• Có kiến thức và hiểu biết sâu về lĩnh vực Du lịch Lữ hành

• Có kinh nghiệm tổ chức điều hành tour

2: Kỹ năng chuyên môn:

• Kỹ năng giao tiếp; truyền tải vấn đề tốt, cởi mở, linh hoạt ứng xử trong mọi tình huống.

• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giải quyết xung đột;

• Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, sắp xếp công việc tốt

• Kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự

• Tin học: sử dụng tốt tin học văn phòng

3: Phẩm chất/ tố chất

• Ngoại hình ưa nhìn

• Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo

• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc

• Có tinh thần cầu tiến

• Có khả năng chịu được áp lực cao, có thể hoàn thành được công việc được giao nhanh chóng, chính xác và đúng thời hạn.

Không vướng bận gia đình – có thể đi công tác dài ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Khám sức khỏe định kì hàng năm

Ngày nghỉ phép, lễ tết

Tăng lương hàng năm

Chế độ du lịch trong và ngoài nước

Cung cấp máy tính + điện thoại

Môi trường làm việc trẻ năng động – cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE

