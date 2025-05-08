Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 lô TT - B Khu văn phòng nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, P.Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Giám sát thi công tại các dự án/ công trình (khu đô thị, khách sạn, nhà văn phòng, kho xưởng, hạ tầng........)

- Quản lý tiến độ thi công, chất lượng thi công, khối lượng thi công.

- Nghiệm thu công việc thi công của các tổ đội, nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

- Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp và BLĐ công ty

- Tốt nghiệp các trường đại học/ cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến công việc

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Chủ động nhiệt tình trong công việc

- Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm sử dụng trong công việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 12-16M

- Lương Tháng 13, Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Sếp làm việc có tâm, đồng nghiệp thân thiện.

- Hỗ trợ ăn, công tác phí, và nhiều hỗ trợ phúc lợi hấp dẫn khác

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, các chế độ ngày nghỉ phép, Lế tết hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nâng cao năng lực, nghiệp vụ tại Công ty.

