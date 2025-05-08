Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 lô TT

- B Khu văn phòng nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, P.Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Giám sát thi công tại các dự án/ công trình (khu đô thị, khách sạn, nhà văn phòng, kho xưởng, hạ tầng........)
- Quản lý tiến độ thi công, chất lượng thi công, khối lượng thi công.
- Nghiệm thu công việc thi công của các tổ đội, nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
- Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp và BLĐ công ty

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đại học/ cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến công việc
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Chủ động nhiệt tình trong công việc
- Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm sử dụng trong công việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 12-16M
- Lương Tháng 13, Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Sếp làm việc có tâm, đồng nghiệp thân thiện.
- Hỗ trợ ăn, công tác phí, và nhiều hỗ trợ phúc lợi hấp dẫn khác
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, các chế độ ngày nghỉ phép, Lế tết hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nâng cao năng lực, nghiệp vụ tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 ngõ 239 đường Di Trạch, xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

