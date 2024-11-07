Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, CT4
- Vimeco, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Phục vụ đưa đón Phó Chủ tịch HĐQT đi làm và các việc đi lại trực tiếp Phó Chủ tịch
Lái xe phục vụ Ban lãnh đạo: Chủ tịch và Thành viên HĐQT, đi các tỉnh, đi sân golf
Triển khai thực hiện sửa chữa các công việc kỹ thuật văn phòng và chăm sóc cây xanh cùng với tổ xe hành chính
Hỗ trợ xử lý công việc gia đình nhà Ban lãnh đạo: chăm sóc cây, kỹ thuật...
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cam kêt: 12 - 14 triệu
- Xét tăng lương 2 lần/năm (700.000đ/ lần)
- Lương tháng 13 trung bình 2 tháng lương + + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Đi du lịch 1 năm/ lần.
Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
