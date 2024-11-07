Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, CT4 - Vimeco, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phục vụ đưa đón Phó Chủ tịch HĐQT đi làm và các việc đi lại trực tiếp Phó Chủ tịch

Lái xe phục vụ Ban lãnh đạo: Chủ tịch và Thành viên HĐQT, đi các tỉnh, đi sân golf

Triển khai thực hiện sửa chữa các công việc kỹ thuật văn phòng và chăm sóc cây xanh cùng với tổ xe hành chính

Hỗ trợ xử lý công việc gia đình nhà Ban lãnh đạo: chăm sóc cây, kỹ thuật...

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cam kêt: 12 - 14 triệu

- Xét tăng lương 2 lần/năm (700.000đ/ lần)

- Lương tháng 13 trung bình 2 tháng lương + + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...

- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Đi du lịch 1 năm/ lần.

Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin