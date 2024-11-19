Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 178 Đại Mỗ, p Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lái xe cho sếp, đi công tác và giao hàng bằng ô tô 7 chỗ khi cần
- Lái xe an toàn, thành thạo, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông
- Quản lý xe ô tô: giữ gìn xe sạch sẽ, bảo quản phương tiện tốt, sử dụng xe đúng quy định
- Thời gian làm việc khi đi công tác thì tùy theo lịch, ăn cơm và nghỉ ngơi theo chế độ công tác của công ty
- Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 20 - 30 tuổi, ưu tiên những ứng viên chưa lập gia đình
- Có bằng B2, có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên.
- Có đạo đức nghề nghiệp
- Lý lịch trong sạch

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 9.000.000 + KPI (đi công tác qua đêm + hỗ trợ kho và giao hàng thuốc bằng xe ô tô 7 chỗ ) + PC ăn trưa + phần việc khác.
- Phương tiện Ô tô 7 chỗ
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Công việc ổn định lâu dài
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: nghỉ mát, hiếu hỉ, ốm đau, lễ tết...
- Môi trường làm việc văn phòng thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 42, ngõ 112 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

