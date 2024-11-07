Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 08, tòa nhà HL TOWER, lô A2B đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

-Đưa đón Sếp đi làm và đi công tác nếu có

-Thời gian làm việc: từ 7h đến 18h. Nghỉ các ngày chủ nhật

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có bằng B2 trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe

Sức khỏe tốt, nhiệt tình, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương từ 10 đến 12 triệu/tháng

-Được tham gia BHXH đầy đủ, hưởng lương Tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin