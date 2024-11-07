Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 08, tòa nhà HL TOWER, lô A2B đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

-Đưa đón Sếp đi làm và đi công tác nếu có
-Thời gian làm việc: từ 7h đến 18h. Nghỉ các ngày chủ nhật

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có bằng B2 trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe
Sức khỏe tốt, nhiệt tình, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương từ 10 đến 12 triệu/tháng
-Được tham gia BHXH đầy đủ, hưởng lương Tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING

CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 08, tòa nhà HL TOWER, lô A2B đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

