Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM FOSO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Phát triển, bảo trì và tối ưu hóa các ứng dụng di động bằng React Native cho cả Android và iOS.

Tích hợp API, xử lý dữ liệu và triển khai các tính năng mới cho ứng dụng.

Thực hiện viết mã nguồn, kiểm thử và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm.

Đảm bảo hiệu suất và tính ổn định của ứng dụng trên các thiết bị khác nhau.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo công việc được thực hiện suôn sẻ, đúng thời hạn.

Cập nhật và áp dụng các công nghệ mới để cải tiến quy trình phát triển và sản phẩm.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình với React Native.

Kinh nghiệm phát triển ứng dụng cho cả hai nền tảng Android và iOS.

Hiểu biết vững về JavaScript, React Native và các công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng di động.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Có khả năng giải quyết vấn đề và cải tiến quy trình phát triển phần mềm.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM FOSO Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc Start-up, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định

Tham gia các hoạt động ăn uống, team building, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM FOSO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin