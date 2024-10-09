Tuyển IT phần mềm Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
IT phần mềm

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 41, Tòa Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phát triển các hệ thống lưu trữ, chuẩn hoá và khai thác dữ liệu trên các mô hình phân tán và tập trung với dải yêu cầu về hiệu năng từ mức đơn giản đến các hệ thống tập trung hiệu năng cao, xử lý hàng chục Gbps, hàng tỷ bản tin mỗi ngày Xây dựng các nền tảng phân tích, đóng gói các giao thức mạng (theo 3GPP, RFC), các node mạng trong mạng viễn thông Xây dựng các ứng dụng phân tích tìm bất thường, chặn lọc tấn công hoặc pentest, khai thác chủ động dựa trên kết quả nghiên cứu của đội ngũ nghiên cứu ATTT về mạng viễn thông (có thể cùng tham gia nghiên cứu ATTT) Cùng Agile dev team phát triển các sản phẩm theo project charter đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn
b. Kiến thức chuyên môn
Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 41 Landmark 72 Keangnam, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

