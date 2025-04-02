Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống quản trị đại học

Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/UX của ứng dụng.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ JAVA core.

Có kinh nghiệm thực tế làm việc với Spring MVC, Spring Boot

Có kinh nghiệm làm việc với design qua Figma

Có kinh nghiệm về REST APIs

Có kinh nghiệm sử dụng: SQL, MongoDB

Có kinh nghiệm về Javascript, HTML, CSS là một lợi thế

Có mindset về tối ưu hoá ứng dụng, chú trọng vào hiệu năng, khả năng mở rộng, dễ bảo trì.

Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ động trong công việc của mình, khả năng tự học hỏi và tính tự giác cao.

Mức lương từ: 15-40 triệu/tháng tùy theo năng lực

Thưởng performance, dự án

Có cơ hội thăng tiến và hỗ trợ học tập công nghệ mới.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật lao động Việt Nam.

Chế độ đãi ngộ: Được tham gia BHXH và các hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Thưởng tháng 13, du lịch hàng năm, có cơ hội thăng tiến.

Môi trường trẻ trung, năng động.

