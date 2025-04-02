Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft
Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu văn phòng Trường mầm non Thành Đông, khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống quản trị đại học
Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/UX của ứng dụng.
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ JAVA core.
Có kinh nghiệm thực tế làm việc với Spring MVC, Spring Boot
Có kinh nghiệm làm việc với design qua Figma
Có kinh nghiệm về REST APIs
Có kinh nghiệm sử dụng: SQL, MongoDB
Có kinh nghiệm về Javascript, HTML, CSS là một lợi thế
Có mindset về tối ưu hoá ứng dụng, chú trọng vào hiệu năng, khả năng mở rộng, dễ bảo trì.
Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ động trong công việc của mình, khả năng tự học hỏi và tính tự giác cao.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ: 15-40 triệu/tháng tùy theo năng lực
Thưởng performance, dự án
Có cơ hội thăng tiến và hỗ trợ học tập công nghệ mới.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật lao động Việt Nam.
Chế độ đãi ngộ: Được tham gia BHXH và các hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Thưởng tháng 13, du lịch hàng năm, có cơ hội thăng tiến.
Môi trường trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft
