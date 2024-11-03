Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Orenda làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty TNHH Orenda
- Hà Nội: 25 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tham gia phát triển và triển khai các sản phẩm phần mềm của công ty.
Phối hợp với các thành viên khác trong đội dự án để khảo sát, phân tích yêu cầu người dùng và đưa ra giải pháp để phát triển phần mềm.
Hỗ trợ các dự án liên quan khác theo yêu cầu công việc.
Được đào tạo, hướng dẫn các kiến thức về công nghệ, nghiệp vụ sản phẩm của công ty.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên làm việc fulltime + đính kèm bảng điểm khi gửi CV
Là sinh viên năm 4 chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm lập trình bằng ngôn ngữ C# trên các nền tảng .Net Framework/.Net Core.
Hiểu biết cơ bản về HTML, CSS, Javascript
Có kiến thức nghiệm làm việc với một trong các cơ sở dữ liệu quan hệ như Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, Postgres, ...
Có kiến thức và tư duy lập trình hướng đối tượng.
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt
Có cam kết trong công việc, tuân thủ nội quy, yêu cầu của công ty.
Cần cù, siêng năng, chăm chỉ, kiên trì và cầu tiến trong công việc.
Tại Công ty TNHH Orenda Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ thực tập + gửi xe...trong quá trình thực tập
Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới
Được tư vấn và đào tạo để phát triển năng lực, nghề nghiệp cho bản thân
Trang bị sẵn các thiết bị, máy móc làm việc hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên làm việc một cách hiệu quả nhất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Orenda
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
