Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Về Metric.vn

● Metric là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Big Data & AI cho Thương Mại Điện Tử, chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến dựa trên dữ liệu lớn như nghiên cứu thị trường, kiểm soát giá, và phân tích Big Data cho các doanh nghiệp.

● Văn phòng Hà Nội: Tòa HH2 Yên Hòa, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

● Giờ làm việc: 9h00 - 18h00 + 2 ngày Thứ 7.

Mô tả công việc

● Quản lý hiệu suất và quản trị kế hoạch nguồn lực:

o Lên kế hoạch và triển khai hoạt động định biên, tuyển dụng, phát triển đội ngũ đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của tổ chức.

o Xây dựng và phối hợp triển khai quy trình đánh giá hiệu suất và hỗ trợ các quản lý trong việc đánh giá nhân viên.

o Thiết kế các chương trình phát triển tài năng và kế hoạch kế thừa nguồn nhân lực.

● Quan hệ lao động

o Tư vấn, điều phối, và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.

o Đảm bảo các bộ phận tuân thủ các chính sách nhân sự và luật lao động hiện hành.

o Thực hiện khảo sát để đo lường mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên.