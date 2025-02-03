Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia vào giai đoạn thiết kế phần mềm

Lập trình, phát triển các phần mềm trên nền Webform APS.NET (C#), ADO.NET Entity Framework, .NET Core, Bootstrap CSS framework, MVC4 / 5, MVVM, WCF, WebAPI, Angular, ReactJS, NextJS, Micro Service

Sử dụng thành thạo các công cụ: Visual Studio.NET, IIS, MS SQL Server, Oracle Database, Crystal Report, Visual Studio Code

Có khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu

Phát triển các báo cáo sử dụng Crystal Report, Microsoft Report, T-SQL, PL/SQL

Cài đặt, triển khai phần mềm trên môi trường của khách hàng. Hiểu biết về kiến trúc hệ thống.

Tham gia hỗ trợ tổ chức đào tạo, hỗ trợ người dùng trong quá trình chạy UAT và vận hành

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình trên .NET

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với .Net Core, ReactJS, NextJS

Trình độ Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm làm theo phương thức agile scrum and waterfall.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo quy trình CMMI.

Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 25.000.000 (tùy theo level)

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, 08h30 đến 17h30.

Đánh giá nhân sự và điều chỉnh lương: định kỳ 1 năm 1 lần.

Nghỉ phép: 12 ngày/năm

Nghỉ lễ, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hiếu hỉ: theo quy định chung của luật Lao động.

BHXH, BHYT, BHTN cho 100% cán bộ sau thời gian thử việc.

Chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài.

Chính sách ưu đãi đối với nhân viên có thâm niên làm việc tại công ty.

Thu nhập: lương tháng 13; thưởng theo dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh và mức độ đóng góp; thưởng theo năng lực và mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên – đánh giá hàng tháng và trả thưởng theo quý; thưởng các ngày lễ lớn.

Chế độ nghỉ mát, du xuân, liên hoan cuối năm cho nhân viên và gia đình.

Các hoạt động giao lưu bóng đá, golf, văn nghệ...

Chính sách đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho nhân viên. Hỗ trợ 100% kinh phí học và thi các chứng chỉ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin