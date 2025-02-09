Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển các ứng dụng desktop, web trên nền tảng .Net Framework/.Net Core;
- Phát triển và duy trì ứng dụng .NET dưới sự hướng dẫn của cấp trên;
- Lập trình, kiểm thử, và triển khai ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và bảo mật;
- Đóng góp vào thiết kế, xây dựng và cải thiện các tính năng;
- Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác của team để đảm bảo tính thống nhất và hiệu suất của ứng dụng;
- Tham gia vào việc đánh giá, đề xuất, và triển khai các công nghệ và công cụ mới để cải thiện hiệu suất và tính năng của ứng dụng;
- Hỗ trợ việc xử lý và giải quyết các sự cố và vấn đề liên quan đến ứng dụng;
- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mã nguồn, bảo mật và quy trình phát triển của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển backend với C# và .NET Core.
- Hiểu biết sâu về C#, ASP.NET, .NET Framework/Core, và Entity Framework; có kinh nghiệm với các mẫu kiến trúc MVC và RESTful API
- Hiểu biết sâu kiến thức về OOP, design pattern, configuring, debugging;
- Kinh nghiệm về xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu SQL Server, Postgre hoặc MongoDB, có khả năng tối ưu truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu
- Hiểu biết về các công cụ quản lý mã nguồn (Git), CI/CD là lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai các ứng dụng full-stack và có thể xử lý vấn đề ở cả backend lẫn frontend (React)
- Hiểu biết về các nguyên tắc và mô hình phát triển phần mềm như Agile/Scrum, Waterfall
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội promote, tham gia các dự án phát triển phần mềm của Công ty.
- Thu nhập hấp dẫn, đàm phán & thỏa thuận theo năng lực.
- Thử việc 90% lương chính thức (02 tháng).
- Chương trình đánh giá và thưởng cuối năm cạnh tranh, xét điều chỉnh lương định kỳ.
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...
- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding,..
- Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 75 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

