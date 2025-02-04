Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i
Thỏa thuận
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
1 người
4 năm
Nhân viên
- Hà Nội: Nhà B1
- 4, khu đô thị 54 Hạ Đình, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng .NET cho sản phẩm của công ty.
- Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm / quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm.
- Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
- Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Lập trình ngôn ngữ C#, AngularJs, NetCore......, cơ sở dữ liệu SQL
- Kinh nghiệm từ 4-5 năm trở lên.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trên Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code
- Có khả năng phân tích và thiết kế data base.
- Có khả năng làm việc nhóm
- Có các kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và quan tâm đến trải nghiệm người dùng.
Tại Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i Thì Được Hưởng Những Gì
- Đánh giá năng lực, review lương 2 lần/năm
- 12 ngày nghỉ phép/ năm, được nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo quy định
- Làm việc trong môi trường năng động,thân thiện, cởi mở
- Được đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu chung, tạo cơ hội thăng tiến, làm chủ sự nghiệp.
- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được hỗ trợ các điều kiện phát huy khả năng ở mức cao nhất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i
