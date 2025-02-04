Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà B1

- 4, khu đô thị 54 Hạ Đình, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng .NET cho sản phẩm của công ty.
- Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm / quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm.
- Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
- Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lập trình ngôn ngữ C#, AngularJs, NetCore......, cơ sở dữ liệu SQL
- Kinh nghiệm từ 4-5 năm trở lên.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trên Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code
- Có khả năng phân tích và thiết kế data base.
- Có khả năng làm việc nhóm
- Có các kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và quan tâm đến trải nghiệm người dùng.

Tại Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i Thì Được Hưởng Những Gì

- Đánh giá năng lực, review lương 2 lần/năm
- 12 ngày nghỉ phép/ năm, được nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo quy định
- Làm việc trong môi trường năng động,thân thiện, cởi mở
- Được đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu chung, tạo cơ hội thăng tiến, làm chủ sự nghiệp.
- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được hỗ trợ các điều kiện phát huy khả năng ở mức cao nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i

Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà B1-4, khu đô thị 54 Hạ Đình, ngõ 85 Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

