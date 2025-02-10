Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI
- Hà Nội: Số 62 Đường Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm kiếm và phát triển các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển trong nước và quốc tế.
• Làm báo giá, tư vấn, chốt sales, hỗ trợ Khách hàng nếu sử dụng dịch vụ thông quan và vận chuyển hàng hoá.
• Gặp gỡ, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
• Phối hợp với các phòng ban / bộ phận để đảm bảo cung cấp dịch vụ và hỗ trợ giải quyết kịp thời – nhanh chóng các vấn đề phát sinh.
• Theo dõi và cập nhật các thông tư nghị định để sẵn sàng tư vấn cho khách hàng khi cần.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ trưởng bộ phận và ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: ít nhất có 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics (Vận tải, Hải Quan, Xuất Nhập Khẩu).
• Sử dụng thành thạo máy tính và tin học văn phòng.
• Khả năng Tiếng Anh chuyên ngành: nghe – nói – đọc – viết ở mức cơ bản trở lên.
• Cẩn thận, nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + thưởng sẽ được thỏa thuận tại buổi phỏng vấn, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI