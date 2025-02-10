Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 62 Đường Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

• Tìm kiếm và phát triển các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển trong nước và quốc tế.

• Làm báo giá, tư vấn, chốt sales, hỗ trợ Khách hàng nếu sử dụng dịch vụ thông quan và vận chuyển hàng hoá.

• Gặp gỡ, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

• Phối hợp với các phòng ban / bộ phận để đảm bảo cung cấp dịch vụ và hỗ trợ giải quyết kịp thời – nhanh chóng các vấn đề phát sinh.

• Theo dõi và cập nhật các thông tư nghị định để sẵn sàng tư vấn cho khách hàng khi cần.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ trưởng bộ phận và ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp CAO ĐẲNG/ ĐẠI HỌC các trường kinh tế, Thương mại, Kinh tế quốc dân, … chuyên ngành liên quan đến Logistics.

• Kinh nghiệm: ít nhất có 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics (Vận tải, Hải Quan, Xuất Nhập Khẩu).

• Sử dụng thành thạo máy tính và tin học văn phòng.

• Khả năng Tiếng Anh chuyên ngành: nghe – nói – đọc – viết ở mức cơ bản trở lên.

• Cẩn thận, nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương + thưởng sẽ được thỏa thuận tại buổi phỏng vấn, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI

