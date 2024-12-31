Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Doalltech Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P.603, 605, 607, T6, Tòa nhà Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

• Công việc chính:

- BIM: Dựng mô hình BIM 3D các công trình từ bản vẽ 2D (Hạng mục kiến trúc / Kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép).

- Dự toán: Bóc tách khối lượng và lập dự toán trên nền tảng 2D hoặc nền tảng BIM.

- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu từng dự án.

- Loại hình dự án: Đa dạng, chủ yếu là các tổ hợp công trình quy mô lớn, chung cư cao tầng của Hàn Quốc.

- Mục đích dựng mô hình để tính toán khối lượng, chi phí thi công, đòi hỏi mức độ chi tiết cao.

- Phần mềm chính sử dụng: Revit (Kiến trúc) / Builder Hub (Kết cấu) / Dự toán Goryeo.. Được đào tạo phần mềm mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Điều kiện tuyển dụng:

- Tốt nghiệp Chuyên ngành kiến trúc/kết cấu/ dự toán và các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm bóc tách khối lượng và lập dự toán trên nền tảng 2D hoặc nền tảng BIM.

- Thành thạo Revit, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Revit thực tế từ 1 năm trở lên (Bắt buộc).

- Có kinh nghiệm liên quan đến kiến trúc, kết cấu các công trình cao tầng.

Tại Công Ty TNHH Doalltech Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Doalltech Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin