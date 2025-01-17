Tuyển Lập trình viên .NET Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không (Vni) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không (Vni)
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không (Vni)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 25 tòa nhà Vinacomin, số 03 Dương Đình Nghệ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mô tả công việc
1. Tham gia phát triển phần mềm theo quy trình Agile/ Scrum;
2. Tham gia phát triển các module lõi bằng ngôn ngữ.Net;
3. Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống, ứng dụng.
4. Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới nhất và lên chiến lược áp dụng cho hệ thống hiện tại.
5. Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý PM
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin và các ngành liên quan;
• Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí .Net Developer trở lên;
• Có kiến thức, kinh nghiệm về:
+ Nền tảng .Net Framework, .Net core, ngôn ngữ lập trình C#, ASP.NET, mô hình MVC, Entity framework
+ HTML5, CSS3
+ JavaScript, JQuery, Bootstrap, TypScript
• Ưu tiên ứng viên đã phát triển sản phẩm sử dụng Microservice;
• Đã sử dụng một trong các database: PostgreSQL, Oracle, MongoDB;

Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không (Vni) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không (Vni)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 25 tòa nhà Vinacomin, số 03 Dương Đình Nghệ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

