Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30, ngõ 88 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tham gia xây dự & phát triển các dự án của Công ty

Tiếp nhận đặc tả yêu cầu và cùng tham gia phân tích yêu cầu nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

Hỗ trợ các vấn đề giải quyết của dự án

Công việc trao đổi chi tiết trong phỏng vấn.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí .NET, ASP.NET

Từng xử lý hệ thống có dữ liệu lớn

Thành thạo SQL, Javascript

Có khả năng tối ưu và thiết kế hệ thống là một lợi thế

Có kinh nghiệm với React là lợi thế (nếu chưa biết sẽ được đào tạo)

Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích,....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn:

Lương từ 15.000.000đ - 35.000.000đ(thỏa thuận phù hợp năng lực)

Xét tăng lương 2 lần/1 năm theo năng lực và hiệu quả công việc

Thưởng dự án (nếu có)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, phát triển với tốc độ rất cao, cơ hội thăng tiến cao.

Chế độ đãi ngộ rất tốt:

Tham quan nghỉ mát tối thiểu 1 lần/ 1 năm

Tham gia các hoạt động teambuilding, relax-time định kỳ

Thưởng các ngày lễ Tết dương, 8/3, 30/4 & 1/5, 2/9, sinh nhật, cưới xin, ma chay,.... Thưởng tết: tháng 13+14+thưởng KQKD năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...)

Thời gian làm việc: Từ T2 – T6 (8h – 12h, 13h30 - 17h30), ngày thứ 7 trong tháng làm việc so le.

