Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30, ngõ 88 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tham gia xây dự & phát triển các dự án của Công ty
Tiếp nhận đặc tả yêu cầu và cùng tham gia phân tích yêu cầu nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
Hỗ trợ các vấn đề giải quyết của dự án
Công việc trao đổi chi tiết trong phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí .NET, ASP.NET
Từng xử lý hệ thống có dữ liệu lớn
Thành thạo SQL, Javascript
Có khả năng tối ưu và thiết kế hệ thống là một lợi thế
Có kinh nghiệm với React là lợi thế (nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích,....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn:
Lương từ 15.000.000đ - 35.000.000đ(thỏa thuận phù hợp năng lực)
từ
Xét tăng lương 2 lần/1 năm theo năng lực và hiệu quả công việc
Thưởng dự án (nếu có)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, phát triển với tốc độ rất cao, cơ hội thăng tiến cao.
Chế độ đãi ngộ rất tốt:
Tham quan nghỉ mát tối thiểu 1 lần/ 1 năm
Tham gia các hoạt động teambuilding, relax-time định kỳ
Thưởng các ngày lễ Tết dương, 8/3, 30/4 & 1/5, 2/9, sinh nhật, cưới xin, ma chay,.... Thưởng tết: tháng 13+14+thưởng KQKD năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...)
Thời gian làm việc: Từ T2 – T6 (8h – 12h, 13h30 - 17h30), ngày thứ 7 trong tháng làm việc so le.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

