Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Vietseiko làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - KCN Long Đức – Long Thành – Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Phát triển và duy trì một phần mềm và hệ thống được giao bởi cấp trên.

- Tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi và đề xuất giải pháp cho công việc được giao.

- Hỗ trợ đội ngũ phát triển phần mềm khi công việc được giao liên quan đến các phần khác và phải tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thông tin doanh nghiệp và thông tin cá nhân.

- Có kinh nghiệm lập trình web, phát triển hệ thống quản lý sản xuất..

- Có kinh nghiệm lập trình web, phát triển hệ thống quản lý sản xuất.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành CNTT, Công nghệ Thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các ngành liên quan.

- Kỹ Năng Ngôn Ngữ: Thành thạo tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

- Kinh Nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

- Kiến thức về lập trình web và lập trình hệ thống

- Cẩn thận và đúng hạn trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên cư trú tại Đồng Nai và các khu vực lân cận..

Tại Công Ty TNHH Vietseiko Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng BHYT, BHXH, BHTN

- Thưởng lễ, tết

- Thưởng lương tháng 13

- Phụ cấp xăng xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vietseiko

