Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Fidovn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Fidovn
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty TNHH Fidovn

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Fidovn

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19

- 21 Tân cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống
Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật
Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 2 năm phát triển ứng dụng/services về mặt Back-End.
Ngôn ngữ chính: Python, JavaScript (Node.js), hoặc một số ngôn ngữ khác có hỗ trợ tốt cho automation như C#, Java.
Kiến thức vững vàng về Web Scraping & Automation.
Thành thạo về tương tác và tự động hoá trên Web.
Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
Khả năng làm việc tốt trong môi trường tốc độ cao.

Tại Công Ty TNHH Fidovn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12tr - 18tr.
- Thử việc: 2 tháng, 85% lương chính thức.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái.
- Đầy đủ chế độ theo Luật Lao động
- Xét tăng lương 1 lần / năm
- 12 ngày phép / năm
- Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fidovn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Fidovn

Công Ty TNHH Fidovn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19-21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

