Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Công Ty TNHH Adc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

- Đảm bảo tính ổn định của hệ thống máy chủ và mạng.

- Tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi máy móc, thiết bị, mạng trong danh mục công nghệ thông tin một

cách nhanh nhất.

- Xử lý sự cố và đề xuất giải pháp khắc phục, tránh các lỗi này tái diễn.

- Hỗ trợ người dùng cài đặt phần mềm của công ty, tư vấn cho người dùng về việc phần mềm có an

toàn để cài đặt hay không.

- Mua sắm hàng hóa, thiết bị CNTT liên quan để hỗ trợ các phòng ban khác.

- Các công việc khác được Trưởng bộ phận phân công để hỗ trợ nhóm và các bộ phận khác khi cần

thiết.