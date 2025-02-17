Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Công Ty TNHH Adc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Adc
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Adc

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Đảm bảo tính ổn định của hệ thống máy chủ và mạng.
- Tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi máy móc, thiết bị, mạng trong danh mục công nghệ thông tin một
cách nhanh nhất.
- Xử lý sự cố và đề xuất giải pháp khắc phục, tránh các lỗi này tái diễn.
- Hỗ trợ người dùng cài đặt phần mềm của công ty, tư vấn cho người dùng về việc phần mềm có an
toàn để cài đặt hay không.
- Mua sắm hàng hóa, thiết bị CNTT liên quan để hỗ trợ các phòng ban khác.
- Các công việc khác được Trưởng bộ phận phân công để hỗ trợ nhóm và các bộ phận khác khi cần
thiết.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam, 22-28 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử và chuyên ngành viễn thông.
- 2 năm kinh nghiệm
- Tiếng Anh tốt

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Adc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thương lượng
- Lương tháng 13 + thưởng 2 lần / năm – bình quân nhận 15 tháng lương/năm
- 1 năm tăng lương 1 lần vào T4 hàng năm (mức tăng bình quân khoảng 7%)
- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Adc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 28, KTT Bê Tông, TDP 6, ngõ 2, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

