Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- KCN Cao
- Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
- Liên hệ, trao đổi công việc với người phụ trách ở nước ngoài để giải quyết các vấn đề phát sinh trên hệ thống
- Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên công ty giải quyết các yêu cầu về Server, PC, Hệ thống mạng, Wifi
- Các công việc khác do trưởng nhóm giao
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
- Tiếng anh giao tiếp thành thạo
- Ham học hỏi, chịu khó
- Vi tính văn phòng tốt
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki Thì Được Hưởng Những Gì
- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động Việt Nam: BHXH, BHYT…
- Thưởng chuyên cần, phụ cấp xăng xe
- Du lịch hằng năm, hỗ trợ xe về quê ăn Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
