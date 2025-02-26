Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KCN Cao - Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Liên hệ, trao đổi công việc với người phụ trách ở nước ngoài để giải quyết các vấn đề phát sinh trên hệ thống

- Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên công ty giải quyết các yêu cầu về Server, PC, Hệ thống mạng, Wifi

- Các công việc khác do trưởng nhóm giao

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm

- Tiếng anh giao tiếp thành thạo

- Ham học hỏi, chịu khó

- Vi tính văn phòng tốt

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động Việt Nam: BHXH, BHYT…

- Thưởng chuyên cần, phụ cấp xăng xe

- Du lịch hằng năm, hỗ trợ xe về quê ăn Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.