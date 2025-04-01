Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Tham gia vào dự án phát triển và cải tiến hệ thống quản lý và vận hành xe buýt mới, đã và đang được sử dụng bởi gần 300 doanh nghiệp vận tải hành khách tại Nhật Bản.
- Nhận task được phân công từ leader, thực hiện Unit Test, API Test, IT Test, Scenario Test, Auto Test...
- Khi ứng tuyển, ứng viên sẽ thực hiện một bài test ngắn và phỏng vấn một vòng với Quản lý người Nhật và Leader người Việt Nam

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Gender：Nam/Nữ
- Age： 25 - 30
- Education level：Uni
- Language：Japanese N3~2
- No. of experienced year：3 năm kinh nghiệm
・Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công việc kiểm thử phần mềm, QA/QC
・Tiếng Nhật (bắt buộc): trình độ tiếng Nhật tương đương N2 hoặc tối thiểu N3, đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Nhật, đọc được kanji, có thể gõ tiếng Nhật trên máy tính
・Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu, viết cơ bản
・Có kinh nghiệm viết testcase, report bug
・Biết sử dụng SQL server tool để truy vấn dữ liệu
- Có kinh nghiệm test API
・Biết sử dụng 1 tool Git GUI clients bất kì
・Có kinh nghiệm quản lý task, bug trên 1 tool bất kì: Redmine, Backlog , Jira.....
・Có kiến thức Autotest về selenium, có thể viết script cơ bản.
・Có thể làm việc độc lập.
・Có kinh nghiệm quản lý team size 1-2 người là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

-Thử việc 2 tháng, mức lương thử việc là 85% lương chính thức, tham gia bảo hiểm xã hội từ khi thử việc
- Phụ cấp cộng thêm: ◦　phụ cấp cơm trưa + xăng xe
◦　phụ cấp bằng cấp tiếng Nhật (sau khi vào công ty)
◦　công ty hỗ trợ tiền gửi xe
- Lương tăng ca theo quy định của Luật Lao động (trung bình 12 giờ tăng ca hàng tháng với chế độ tăng ca linh hoạt)
- Thưởng cố định cuối năm, thưởng giữa năm tùy theo kết quả kinh doanh
- Chế độ điều chỉnh lương hàng năm tùy theo kết quả đánh giá năng lực làm việc
- Đóng bảo hiểm trên tổng lương theo quy định
- 12 ngày nghỉ phép tiêu chuẩn, được tăng thêm 1 ngày sau mỗi năm làm việc và được cộng dồn lên đến 40 ngày, chế độ mua lại ngày phép còn dư khi kết thúc hợp đồng
- Chế độ ngày nghỉ sinh nhật, ngày nghỉ vào các dịp đặc biệt của công ty, chế độ work from home 2 lần/tháng
- Được khám sức khỏe tổng quát hàng năm, tham gia tiệc sinh nhật hàng tháng và tiệc công ty
- Du lịch công ty trong và ngoài nước, hoạt động team building, hoạt động đào tạo chuyên môn nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-13-20-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job342482
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên GNF JAPAN COMPANY LIMITED làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận GNF JAPAN COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eight One International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LEVINCI
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eight One International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Sakos
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ANH PHÁT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HIPTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH HIPTECH
Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Solazu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Solazu
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 36 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
30 - 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 13 Triệu Công ty TNHH EVIDA
6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt
7 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Và Công Nghệ Trực Tuyến Inet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Và Công Nghệ Trực Tuyến Inet
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Công Ty Luật Tnhh Kpmg Tại Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty Luật Tnhh Kpmg Tại Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nam Khang Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Nam Khang Holdings
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN UNITY SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN UNITY SPORT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Hải Đăng
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
19 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm